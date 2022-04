Stiri pe aceeasi tema

- Principalii doi candidati la alegerile prezidentiale din Franta, actualul sef al statului, centristul Emmanuel Macron, si politician de extrema-dreapta Marine Le Pen, s-au calificat duminica in finala prezidențiala din 24 aprilie. Emmanuel Macron, presedintele in functie al Frantei, se claseaza pe primul…

- Emmanuel Macron și Marine Le Pen intra in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, așa cum s-a intamplat și in 2017. Diferența dintre cei doi este peste 4 procente in favoarea actualului președinte, conform primelor estimari.

- Alegeri prezidențiale in Franța, primul tur: Emmanuel Macron și Marine Le Pen merg in turul 2. Diferența foarte mica intre cei doi Alegeri prezidențiale in Franța, primul tur: Emmanuel Macron și Marine Le Pen merg in turul 2. Diferența foarte mica intre cei doi Primul tur al alegerilor prezidențiale…

- Primul tur al alegerilor prezidentiale se desfasoara duminica in Franta, cei aproximativ 48,7 milioane de alegatori inscrisi pe listele electorale putand sa voteze incepand cu ora locala 8.00 (06.00 GMT). Actualul sef al statului, Emmanuel Macron (La Republique en marche, LREM), spera la un al doilea…

- Francezii voteaza duminica, 10 aprilie, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta. Actualul presedinte Emmanuel Macron este favorit in sondaje chiar daca, de cand a inceput invazia rusa in Ucraina, pierde teren in fata adversarei sale din 2017, veterana de extrema dreapta Marine Le Pen. 12…

- Duminica, 10 aprilie, este programat primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu crede ca declinul din sondaje, din ultimele saptamani, i se datoreaza exclusiv actualului președinte. In opinia lui CTP, vizita lui Emmanuel Macron la Moscova a fost total ineficienta.…

- Cu doua zile inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, un nou sondaj, realizat de Elabe-Opinion, pentru BFMTV/L'Express/SFR, ii arata din nou pe Emmanuel Macron și Marine Le Pen aproape la egalitate. Primul este creditat cu 26% din intențiile de vot fața de 25%, informeaza publicația entreprendre.fr.…

- Pietele din Franta ofera semnale negative miercuri, 6 aprilie, pe masura ce ultimele sondaje arata ca Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta, continua sa reduca diferenta fata de presedintele actual Emmanuel Macron, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…