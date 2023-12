Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova este victima razboiului hibrid pornit de Rusia, și daca Moscova va avea succes, atunci aceleași metode vor fi folosite și in alte state. Declarația a fost facuta de președintele R.Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei conferințe de presa comune cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski…

- Anunțul președintelui Franței, prin care spune ca va trimite o nava și un avion cu provizii medicale, pentru a sprijini spitalele din Fașia Gaza, a venit in momentul in care Emmanuel Macron și-a incheiat pelerinajul in Orientul Mijlociu, care a inclus vizite in Israel, Cisiordania, Iordania și Egipt,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron,a propus marti, la Ierusalim, „crearea unei coalitii internationale” impotriva Hamas, exprimandu-si totodata speranta intr-o „relansare decisiva” a procesului de pace cu palestinienii, relateaza AFP, potrivit observatornews.ro .

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, marți, ca „este probabil” ca Iranul sa fi ajutat gruparea terorista Hamas sa-și duca la bun sfarșit asaltul impotriva Israelului, deși aliații occidentali inca nu au nicio dovada concludenta cu privire la aceasta situație, relateaza Politico.

- Curtea Constitutionala a decis, joi, ca legea care interzice cumulul pensie-salariu este neconstitutionala, decizia fiind luata in urma sesizarii facute de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Presedintele CCR, Marian Enache, a argumentat ca interdictia de a cumula pensia cu salariul „contravine dreptului…

- Este a treia oara cand CCR amana o decizie privind cumularea pensiei cu salariul. Este a treia amanare a Curtii. ICCJ a sesizat, pe 29 iunie, Curtea Constitutionala in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu si cu legea privind cumulul pensiei cu salariul. Ambele legi au trecut…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca guvernul sau va "prelua din nou controlul" asupra preturilor la electricitate pana la sfarsitul anului. Fara a preciza ce masuri va lua in acest sens, Macron a spus ca proprietatea de stat asupra companiei de utilitati EDF si asupra flotei nucleare…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partidul sau va sesiza CCR in privinta proiectului guvernului de crestere a taxelor. „Proiectul de lege recent publicat, legea cresterii taxelor, nu este doar o lovitura pentru economia romaneasca, ci un adevarat asasinat.…