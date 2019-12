Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, în vârsta de 42 de ani, a renuntat în avans la viitoarea pensie ce i se cuvine ca sef de stat, a anuntat sâmbata Palatul Elysée, în contextul în care Franta este cuprinsa de greve de mai bine de doua saptamâni…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, se va intalni duminica seara la Palatul Elysee cu ministrii implicati in proiectul de reforma a sistemului de pensii - amenintata de o miscare sociala care afecteaza foarte puternic transporturile - inaintea mai multor anunturi importante in cursul saptamanii,…

- 'Presedintele Republicii i-a transmis Ursulei von der Leyen, presedinta aleasa a Comisiei Europene, propunerea sa de numire a lui Thierry Breton ca membru al Comisiei Europene', a comunicat Palatul Elysee. Pentru Paris, obiectivul principal, acela al pastrarii amplului portofoliu obtinut pentru comisarul…

- Greta Thunberg (16 ani) si alti 15 tineri intre 8 si 17 ani au cerut Comitetului ONU pentru drepturile copiilor sa statueze ca Argentina, Brazilia, Franta, Germania si Turcia le incalca drepturile prin faptul ca nu iau masuri adecvate in privinta emisiilor de gaze cu efect de sera. Militantii…