Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a reiterat miercuri, in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cererea in favoarea unei “incetari durabile a focului” in Gaza, a indicat Elysee, adaugand ca Franta intentioneaza sa desfasoare actiuni umanitare “in zilele urmatoare”…

- Problema umanitara si protejarea populatiei civile palestiniene din Gaza sunt chestiuni absolut necesare care solicita „masura si proportionalitate” din partea Israelului, a declarat duminica ministrul francez al apararii, Sebastien Lecornu, relateaza AFP. „Este important pentru ca exista principii…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat in deschiderea conferinței de la Paris pe tema situației din Fașia Gaza, ca protejarea civililor este „indispendabila”, relateaza CNN și AFP, citata de Agerpres. Conferința a inceput joi in capitala Franței, cu participarea reprezentanților din peste 50…

- Cursurile erau suspendate la Lycee Gambetta, dar porțile liceului erau deschise elevilor și personalului pentru a-i aduce un omagiu profesorului Dominique Bernard, care a fost ucis de un tanar de 20 de ani intr-un atac pe care președintele Emmanuel Macron l-a condamnat drept „terorism islamic barbar”,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a ordonat mobilizarea a pana la 7.000 de soldați pentru patrule de securitate sporite, a anunțat sambata Președinția, la o zi dupa ce un profesor a fost injunghiat mortal intr-un atac islamist, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Franța a fost plasata vineri in cea…

- Președintele francez Emmanuel Macron, in urma unei reuniuni pe probleme de securitate, a decis sa desfașoare pana la șapte mii de soldați ai forțelor Sentinelle in țara, dupa atacul asupra unei școli din orașul Arras, soldat cu moartea unui profesor. Reamintim, o persoana necunoscuta cu o arma rece…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut joi francezilor sa ramana „uniti” in momentul unui razboi sangeros inceput sambata intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, care a facut 13 morti francezi, potrivit unui nou bilant, informeaza France Presse. „Sa nu adaugam prin iluzie sau…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni crearea a 238 de noi brigazi ale jandarmeriei la nivel national, mai multe decat cele 200 promise inaintea realegerii sale in fruntea statului francez, relateaza AFP.Majoritatea noilor brigazi vor fi camioane mobile ''pentru redesfasurarea pe teren''…