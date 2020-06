Presedintele francez Emmanuel Macron se deplaseaza luni in Germania pentru o intalnire cu cancelarul Angela Merkel, inainte ca Germania sa preia la 1 iulie presedintia rotativa a Uniunii Europene, in conditiile in care blocul comunitar se confrunta cu epidemia de coronavirus, o criza fara precedent, pe care cancelarul intentioneaza sa o puna sub control inainte de a parasi puterea, noteaza France Presse.



Inainte de a pleca la Berlin, Emmanuel Macron urmeaza sa primeasca la Palatul Elysee in cursul diminetii o delegatie de 150 de membri ai Conventiei cetatenesti pentru clima (CCC),…