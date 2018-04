Emmanuel Macron il lauda pe Klaus Iohannis: E un presedinte care nu isi lasa tara din maini

Stiri pe aceeasi tema

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…

- Intr-un interviu in care vorbește despre reformarea Uniunii Europene, Macron deplange situația din țarile estul continentului și raspandirea regimurilor iliberale. Președintele Franței vorbește și despre situația din Romania spunand ca apreciaza eforturile facute de președintele Iohannis in apararea…

- Justitia din Romania si a atacurile politice la adresa acesteia si-au facut loc si in interviul acordat de presedintele Frantei la implinirea unui an de mandat. Emmanuel Macron l-a laudat pe Klaus Iohannis, care nu isi lasa tara sa ajunga in situatia in care sunt Polonia si Ungaria. In acelasi timp,…

- Comisia Europeana a cerut Ungariei sa contribuie la apararea valorilor Uniunii Europene, dupa victoria electorala a coalitiei nationalist-conservatoare condusa de partidul Fidesz, al premierului Viktor Orban, la scrutinul legislativ de duminica, informeaza luni dpa. "UE este o uniune de democratie…

- Nu vom avea prea curand o autostrada care sa lege Timisoara de Belgrad, desi infrastructura este elementul cheie pentru relatiile economice dintre Romania si Serbia, a admis, joi, presedintele Romaniei, dupa intalnirea cu omologul sarb. Iohannis si-a amintit, astfel, de drumul fara prea multe…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…