Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca nu exista niciun motiv de panica in legatura cu posibile pene de curent in aceasta iarna, insa a cerut cetațenilor sa economiseasca energia și a cerut companiei de stat EDF sa reporneasca reactoarele nucleare pentru a preveni intreruperile in caz…

- Presedintele Joe Biden si prima doamna, Jill, au oferit un somptuos dineu de stat in onoarea inaltilor oaspeti francezi, Emmanuel Macron si sotia sa Brigitte. A fost primul asemenea eveniment de la Casa Alba dupa mai bine de trei ani de intrerupere, din cauza pandemiei. Printre invitati s-au aflat zeci…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a solicitat discutii la summit-ul G20, in urma unor informatii despre aterizarea unor rachete in Polonia, a declarat, marti, un purtator de cuvant al Palatului Elysee, citat de CNN. "Presedintele a contactat conducerea poloneza si este tinut la curent cu evolutia…

- ''Nu putem cere personalului medical sa-si omoare pacientii'': Papa Francisc s-a pronuntat vineri impotriva eutanasiei in timpul unui discurs rostit in prezenta unei delegatii de oficiali francezi, pe fondul dezbaterii lansate in Franta privind sfarsitul vietii si cu trei zile inainte de o intalnire…

- Zeci de mii de oameni au iesit duminica in strada la Paris pentru a protesta impotriva politicilor presedintelui Emmanuel Macron, relateaza dpa si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Șefa statului, Maia Sandu, a mulțumit Romaniei pentru furnizarea de energie electrica. Președina a apreciat „acest ajutor prompt și generos, intr-un moment de mare incercare pentru noi”. Totodata, Sandu a indemnat cetațenii sa economiseasca curent, pe cat este posibil. „Impreuna vom trece de iarna aceasta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat Armenia si Azerbaidjanul sa se angajeze ”fara intarziere” in negocieri pentru a ajunge la o ”pace durabila”, intr-o vizita a premierului armean Nikol Pasinian la Palatul Elysee, relateaza AFP, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul estonian si presedintele lituanian l-au indemnat marti pe presedintele francez Emmanuel Macron sa sporeasca ajutorul militar pentru Ucraina, in timpul unei conversatii telefonice care a avut loc la initiativa liderului de la Elysee, informeaza AFP, citata de Agerpres.