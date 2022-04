Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 21:00 - Conform primelor rezultate exit-poll, Emmanuel Macron a obținut 58,2%, in timp ce Marine Le Pen a obținut 41,8%.A fost zi decisiva pentru Franța și intreaga Europa. Francezii și-au desemnat președintele care va conduce a doua economie a Uniunii Europene și cea mai puternica armata a blocului…

- Marine Le Pen a obținut 41,8% din voturi, in turul II al alegerilor prezidențiale, un rezultat record pentru extrema dreapta in Franța, arata estimarile de la inchiderea urnelor. „Dupa doua saptamani de metode nedrepte, brutale și violente indreptate impotriva noastra, ideile pe care le reprezentam…

- Emmanuel Macron are un avans de 12 puncte procentuale in fața rivalulei Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta, potrivit sondajelor de opinie publicate vineri, ziua in care campania electorala din Franța se incheie, relateaza The Guardian. Sondajele de opinie din Franța arata ca 57,5% dintre alegatori…

- Președintele Macron (Republica in Mișcare – LREM, centru) și Le Pen (Reunire Naționala – RN, dreapta populista) au dezbatut timp de aproape trei ore chestiuni ca nivelul de trai, relațiile internaționale, varsta de pensionare, criza din sanatate, securitatea și justiția, instituțiile și imigrația. Spre…

- Pregatirile pentru dezbaterea televizata de miercuri dintre cei doi candidați la alegerile din Franța sunt aproape de final. Emmanuel Macron și Marine Le Pen, impreuna cu echipele de consilieri, pun la punct cea mai buna strategie care sa le aduca victoria.

- Duminica, 10 aprilie, in Franța a avut loc primul tur al alegerilor prezidențiale. In turul doi vor participa actualul șef al statului, Emmanuel Macron, și liderul "Asociației Naționale" de extrema dreapta, Marine Le Pen. Victoria unuia dintre ei pe 24 aprilie va determina nu numai soarta Franței, ci…

- Emmanuel Macron ar urma sa caștige in turul al doilea impotriva lui Marine Le Pen, cu un scor de 51% fața de 49%, potrivit unui sondaj IFOP, informeaza Le Figaro. Scorul ar fi astfel mult mai strans decat in urma cu cinci ani, cand Emmanuel Macron a caștigat cu 66,1% din voturi impotriva a 33,9%…

- Principalii doi candidati la alegerilor prezidentiale din Franta - actualul sef al statului, centristul Emmanuel Macron, si politician de extrema-dreapta Marine Le Pen - au votat in primul tur de scrutin, ce are loc duminica, relateaza dpa.