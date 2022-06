Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pierdut majoritatea absoluta in Adunarea Nationala, dupa al doilea tur al alegerilor legislative desfasurate duminica, un scrutin marcat de un avans puternic al extremei drepte conduse de Marine Le Pen, releva sondajele la iesirea de la urne, transmite AFP. Daca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pierdut majoritatea absoluta in Adunarea Nationala, dupa al doilea tur al alegerilor legislative desfasurate duminica, un scrutin marcat de un avans puternic al extremei drepte conduse de Marine Le Pen, releva sondajele la iesirea de la urne, transmite AFP.Daca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pierdut majoritatea absoluta in Adunarea Nationala, dupa al doilea tur al alegerilor legislative desfasurate duminica, un scrutin marcat de un avans puternic al extremei drepte conduse de Marine Le Pen, releva sondajele la iesirea de la urne,

- Coaliția prezidențiala și forțele de stanga au sosit umar la umar in primul tur de scrutin al legislativelor, desfașurat ieri in Franța, dar scorul final va fi clar abia dupa al doilea tur, de duminica viitoare. In cazul in care nu va obține majoritatea de 289 de mandate in Adunarea Naționala, președintele…

- In Franța a avut loc, duminica, primul tur al alegerilor legislative. Lupta finala se va da duminica viitoare, la al doilea tur al alegerilor. Blocul de stanga Nupes (LFI, PCF, PS si EELV) si ”Ensemble”, o coalitie macronista a partidelor de centru si centru-dreapta LREM / Renaissance, MoDem si Horizons…

- Sectiile de votare din Franta s-au deschis duminica pentru primul tur al alegerilor legislative, electoratul francez urmand sa desemneze un nou parlament, la numai cateva saptamani dupa realegerea lui Emmanuel Macron in functia de presedinte al tarii, transmite AFP. Incepand de la ora locala 08:00 (06:00…

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, a fost reales duminica pentru un al doilea mandat in fata rivalei sale de extrema dreapta Marine Le Pen, conform primelor estimari ale sondajelor la iesirea de la urne, relateaza AFP. Emmanuel Macron, liberal, a obtinut intre 57,6% si 58,2% din voturi, in fata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis sa se concentreze mai mult asupra politicilor climatice si de mediu daca va castiga realegerea la 24 aprilie, in incercarea de a atrage noi alegatori din randul ecologistilor, relateaza DPA. „Urmatorul meu prim-ministru va fi direct responsabil de planificarea…