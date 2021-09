Stiri pe aceeasi tema

- Sotia premierului Boris Johnson, Carrie Johnson, a facut a doua doza de vaccin impotriva Covid-19. Carrie Johnson le indeamna pe femeile insarcinate sa se imunizeze anti-coronavirus. “Tocmai ce mi s-a facut a doua doza de vaccin si ma simt minunat! Stiu ca multe femei insarcinate sunt ingrijorate cu…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep intra luni in cea de a 373-a și ultima saptamana consecutiva in top 10. Halep va cobori pe locul 13, incepand cu 09 august 2021. In 27 ianuarie 2014, Simona Halep intra in top 10 al clasamentului mondial feminin, unde a reușit sa se mențina timp de 373 de saptamani.…

- Teatrele de pe Broadway vor cere spectatorilor dovada vaccinarii anti-Covid pana cel putin la finalul lunii octombrie. De asemenea, spectatorii vor fi obligați sa poarte masca sanitara de protecție. Asociatia producatorilor a anunțat ca salile de spectacole urmeaza sa se deschida in curand. „Vaccinati-va…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a cerut vineri un control al laboratoarelor unde au fost identificate primele cazuri de Covid-19 in China, in continuarea anchetei cu privire la originile pandemiei, relateaza AFP. Potrivit OMS, trebuie facute studii ori luate masuri in cinci domenii principale, acestea…

- Insula Malta schimba regulile pentru turiștii straini. Incepand de miercuri, toate persoanele care au mai mult de 13 ani trebuie sa faca dovada vaccinarii anti-coronavirus inainte de a calatori. Conform AP, cei care merg in Malta vor fi nevoiti sa prezinte un certificat de vaccinare Covid-19 recunoscut…

- Producatorul AstraZeneca/Oxford testeaza un vaccin anti-Covid impotriva tulpinii sud-africane, denumita „beta” a SARS-Cov-2. Au inceput sa fie vaccinați voluntari cu serul anti-tulpina africana de Covid-19. Vaccinarea are loc in cadrul unor teste clinice. Conform AFP, aproximativ 2.250 de participanti…

- Zhang Zhizhen a devenit primul tenisman chinez din era Open care va evolua pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in patru seturi, 6-0, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (6), pe argentinianul Francisco Cerundolo, in ultimul tur al calificarilor de la All England Club. Potrivit Reuters,…

- Primele cazuri de COVID-19 au aparut in China cel mai probabil intre inceputul lui octombrie si mijlocul lui noiembrie 2019, conform unei noi analize de date care sugereaza ca noul coronavirus s-a raspandit in lume mult mai devreme decat s-a crezut initial, relateaza. Primul caz a aparut probabil la…