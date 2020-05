Stiri pe aceeasi tema

- Vocea Romaniei, cel mai iubit show de muzica din Romania, este scos dun grila de programe a Pro TV, noteaza Huff.ro. Show-ul ar fi trebuiy sa inceapa emisiunea in aceasta toamna, insa formatul nu mai poate fi realizat din cauza faptului ca nu s-au putut organiza preselecții pentru un nou sezon de talente…

- Portarul Sinan Bolat (31 de ani), pe care Ladislau Boloni l-a adus la Antwerp in vara lui 2017, se desparte de clubul flamand. Motivul ar fi tocmai plecarea antrenorului. Loți Boloni a fost cel care a anunțat ca se gandește sa nu mai continue la Antwerp din aceasta vara. Oficialii clubului flamand nu…

- Gata, e OFICIAL! Vor disparea de pe piața incepand cu 20 mai. Jumatate de milion de romani, afectați de decizie Iubitorii de țigari mentolate nu vor mai avea ce sa fumeze, incepand cu data de 20 mai. Motivul este simplu: acestea vor disparea complet de pe piața din Romania, pentru ca țara noastra sa…

- Actionarul postului B1 TV a explicat care au fost motivele pentru care a luat decizia de a-i rezilia contractul sorinei Matei, realizatoarea emisiunii „Aktualitatea romaneasca“, intr-un interviu pentru Pagina de Media.

- In dimineata zilei de 21 aprilie a.c., in urma unui apel la numarul de urgenta 112, politistii din cadrul Postului de Politie Sarichioi au intervenit la un lacas de cult, din localitate, unde, s a semnalat faptul ca, un barbat in varsta de 40 de ani, din Sarichioi, ar fi amenintat preotul cu un pistol,…

- Poliția orașului german Hagen a fost chemata sa supravegheze cele doua cladiri, in care locuiesc 60 de romani, dupa ce trei dintre ei, care sunt infectați cu COVID-19, nu au respectat carantina, relateaza Deutsche Welle. Autoritațile locale au instituit carantinapentru toate persoanele care locuiesc…

- "Bravo, ai stil!" nu se mai filmeaza, dar emisiunea va fi reluata "cand condițiile o vor permite", spun reprezentanții postului Kanal D. Ultima ediție a fost difuzata miercuri, 1 aprilie. De miercurea viitoare, de la ora 22:00, Kanal D va avea redifuzari din emisiunea "Imi place dansul", cu…

- Fostul moderator de la Prima TV, alaturi de fratele și de tatal sau este citat intr-un proces pe care chiar ei l-au deschis și urmeaza sa se prezinte in fața magistraților pe 13 martie, la Judecatoria Braila. Citeste si: Anunt de ultima ora pentru fanii Cronicii Carcotasilor. Ce se intampla…