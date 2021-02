Stiri pe aceeasi tema

- O analiza facuta de Greenpeace Romania a descoperit ca planul de restructurare și decarbonare a Complexului Energetic Oltenia (CEO), in valoare totala de peste 1,3 miliarde euro, duce la creșterea emisiilor totale de CO2 ale companiei cu 28% in 2030 și contravine principiilor de acordare a fondurilor…

- Acciza la tigarete va fi aliniata cerintelor impuse de reglementarile europene, incepand cu 1 ianuarie, ca urmare a Directivei care impune ca acciza totala la tigarete sa reprezinte cel putin 60% din pretul mediu ponderat de vanzare cu amanuntul, iar in prezent, in Romania, nivelul accizei reprezinta…

- Guvernul a adoptat memorandumul de aprobare a ajutorului de stat pentru Complexul Energetic (CE) Oltenia, in valoare de 1,3 miliarde de euro, reprezentand contributia de la buget a statului pentru implementarea Planului de Restructurare a companiei, informeaza, joi, un comunicat de presa al unitatii.…

- Comisia Europeana a invitat CE Oltenia sa declanseze procedura de notificare, etapa finala a procesului de aprobare a Planului de restructurare si decarbonare, document transmis la Bruxelles pe 31 august 2020. Reprezentantii CE Oltenia au dialogat constant, in cele peste doua luni scurse de la transmiterea…

- Romania are nevoie sa gaseasca alternative la mixul actual de energie pentru a scadea emisiile nocive in concordanta cu ambitiile europene, unde tinta este ca 35% din energia electrica sa provina din centralele eoliene offshore, a declarat, marti, Laszlo Borbely, in conferinta la nivel inalt a tarilor…

- Uniunea Europeana va impune tarife vamale suplimentare pentru produse americane, in disputa privind subventiile ilegale acordate producatorilor de avioane Boeing si Airbus, a anuntat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, transmit AFP si DPA potrivit Agerpres. In 26 octombrie,…

- Comisia Europeana vrea sa afle care vor fi sursele de finanțare pentru concretizarea Planului de restructurare Complexului Energetic Oltenia (CEO) 2020 – 2025 perspectiva anulu 2030. Este un Plan realizat de catre Complexul Energetic Oltenia dupa ce a beneficiat in primavara acestui an de un ajutor…