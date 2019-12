Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate ONU se va reuni miercuri, la solicitarea Statelor Unite, cu privire la lansarile de rachete din Coreea de Nord, dupa ce imagini din satelit au sugerat ca Phenianul a testat un nou motor de racheta, Relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Aceasta mișcare…

- Liderul de la Phenian, Kim Jong Un, monitorizeaza exercițiile militare aeriene ale forțelor nord-coreene, în timp ce Washingtonul și Seulul au decis amânarea exercițiilor similare pentru a facilita reluarea negocierilor pe tema denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Mediafax citând…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca spera ca omologul sau Donald Trump va veni in Rusia de Ziua Victoriei, pe 9 mai anul viitor, si a precizat ca Moscova este gata de convorbiri cu Washingtonul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Putin a spus ca ar fi "potrivit" ca Trump sa…

- Washingtonul si Seulul au renuntat anul trecut la aceste exercitii aeriene anuale, intr-o perioada de ”dezghet” al relatiilor cu Phenianul.Insa negocieri schitate de presedintele american Donald Trump si dictatorul nord-corean Kim Jong Un se afla intr-un punct mort. Un purtator de…

- Coreea de Nord a criticat dur miercuri Statele Unite, care preconizeaza sa efectueze manevre militare comune cu Seulul in decembrie, relateaza AFP potrivit news.roWashingtonul si Seulul au renuntat anul trecut la aceste exercitii aeriene anuale, intr-o perioada de ”dezghet” al relatiilor cu…

- Coreea de Nord a acuzat joi oficialii americani ca mențin ostilitatea fata de Phenian în ciuda unei relații „speciale” între liderul Kim Jong Un și președintele american Donald Trump și au îndemnat Washingtonul sa acționeze „cu înțelepciune” pâna…

- Potrivit lui Kim Kye Gwan, consilier in Ministerul nord-coreean de Externe, ideea unui nou summit intre Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, 'este foarte prezenta in aceste zile in Statele Unite'. Intr-un comunicat publicat de agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, consilierul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis o noua scrisoare presedintelui american Donald Trump, in care il invita intr-o vizita la Phenian, scria luni presa sud-coreeana, citand surse diplomatice, relateaza Reuters.