Stiri pe aceeasi tema

- Sunt probleme la granițele Romaniei, in contextul minivacanței de Sfanta Maria. Timpul mediu de asteptare pentru autoturismele care ies din tara este de circa 90 de minute la Nadlac II, Bors si Urziceni. La intrarea in tara, s-au format deja coloane de masini la Petea si Nadlac II. Cosmar pentru soferi…

- O persoana a murit iar alte trei au fost ranite, duminica seara, intr-un accident rutier produs pe E85. Trei autovehicule au fost implicate in evenimentul care s-a produs la limita județelor Buzau și Ialomița, pe o ploaie torențiala.

- Ministerul polonez al Apararii a anunțat ca va suplimenta trupele de la granița cu Belarus, dupa ce doua elicoptere din Belarus au incalcat marți spațiul aerian al Poloniei, transmite The Guardian.

- Numeroase bubuituri puternice s-au auzit pe timpul nopții in Galați. Oamenii s-au speriat ca ar putea fi un nou atac in zona porturilor ucrainene de la Dunare. In realitate, bubuiturile au fost provocate de un exercițiu militar din poligonul Smardan.

- Bronny James (19 ani), fiul cel mare al lui LeBron James (38 de ani), a suferit luni un stop cardiac in timpul unui antrenament. In acest moment, starea baschetbalistului de la USC Trojans este stabila. Bronny James este un baschetbalist cu un potențial imens, recrutat anul acesta de USC Trojans, echipa…

- Suferința la care sunt supuse animalele in Ucraina, din cauza razboiului declanșat de Rusia, nu poate fi descrisa in cuvinte. Imaginile sunt insa de ajuns pentru a ne face o idee palida despre iadul pe care il indura aceste ființe: stapana unui caine din Odesa și-a filmat animalul de companie cum tremura…

- Faptele au avut loc in timpul unui schimb de focuri la granita israelo-egipteana din desertul Negev, a spus armata. „In timpul unei confruntari cu un atacator pe teritoriul israelian (...), soldatii au raspuns cu foc si l-au neutralizat”, a spus armata intr-un comunicat. Un purtator de cuvant al armatei…

- Faptele au avut loc in timpul unui schimb de focuri la granita israelo-egipteana din desertul Negev, a spus armata. „In timpul unei confruntari cu un atacator pe teritoriul israelian (…), soldatii au raspuns cu foc si l-au neutralizat”, a declarat armata intr-un comunicat. Un purtator de cuvant al armatei…