Emisar american: Phenianul ar putea efectua primul test al unei arme nucleare la mijlocul lunii aprilie

- Emisarul Sung Kim a explicat ca Washingtonul se asteapta ca Phenianul sa planifice o mare demonstratie a capacitatilor sale nucleare in crestere cu ocazia evenimentelor de la 15 aprilie marcand implinirea a 110 ani de la nasterea lui Kim Ir Sen, fondatorul dinastiei la putere in Coreea de Nord."Ne temem…

- Presedintele rus Vladimir Putin a comis o mare greseala invadand Ucraina, acuza joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, inaintea inceperii unui summit extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski se va adresa liderilor Aliantei,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-ar fi indemnat pe presedintele american Joe Biden, intr-o convorbire telefonica recenta, sa nu il sanctioneze pe oligarhul rus Roman Abramovici, deoarece miliardarul rus ar putea fi un mediator util in negocierile de pace cu Moscova, conform The Wall Street…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, va discuta in cadrul vizitei sale din Polonia si Romania, care va incepe joi, despre urmatoarele masuri de raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, scrie Reuters. Totodata, ea va da din nou asigurari celor doua tari, in intalnirile cu liderii lor, de sprijinul…

- Separatiștii au lovit o gradinița cu un proiectil, iar mai mulți oameni au fost raniți. Doua case au luat foc. Oamenii din regiune sunt din ce in ce mai speriați de razboi.Separatiștii au incalcat incetarea focului de 47 de ori in doar 24 de ore, transmite sediul Operațiunii Forțelor Comune. Intre timp,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a transmis sambata „apreciere fața de angajamentul SUA pentru securitatea euro-atlantica, respectiv intarirea posturii de aparare și descurajare la Marea Neagra”, cu ocazia unei discuții telefonice cu omologul sau american, Lloyd Austin, privind criza de securitate…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anunțat ca va vorbi sambata cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov și a precizat ca Washingtonul este pregatit fie pentru diplomație, fie pentru o „agresiune” a Moscovei in contextul crizei din Ucraina, relateaza Reuters . Tot sambata, de la ora 18, este…

- Rusia si SUA s-au infruntat luni in Consiliul de Securitate al ONU pe tema trupelor comasate de Moscova in apropiere de frontiera cu Ucraina, tarile occidentale intensificandu-si eforturile diplomatice pentru a evita declansarea unui conflict militar, relateaza AFP. Chiar inaintea ca reuniunea…