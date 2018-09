Stiri pe aceeasi tema

- Avionul de lux, in valoare de circa 367 milioane de dolari, a aterizat pe aeroportul international Sahiba Gokcen din Istanbul venind din Franta, potrivit cotidianului turc. Dotat cu diverse si spatioase cabine, saloane, sali de consiliu, zone de relaxare first-class, si chiar cu spital propriu, avionul…

- Recep Tayyip Erdogan a anunțat desfașurarea unei intrevederi la Istanbul, pe 7 septembrie curent, intre liderii Turciei, Rusiei, Germaniei și Franței, privind situația in Siria. Statele Unite ale Americii nu vor participa la acest summit, au menționat politologii turci solicitați de Sputnik.

- Turcia intentioneaza sa emita pentru prima oara titluri de stat in yuani (renminbi), a anuntat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Xinhua. Erdogan a explicat ca obligatiunile in moneda nationala chineza sunt raspunsul Turciei la evaluarile ale institutiilor de rating, pe care le-a apreciat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a anuntat duminica intentia de a tine un summit care sa reuneasca reprezentantii Rusiei, Turciei, Germaniei si Frantei, pentru a discuta despre situatia din Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Banca Centrala a Turciei a decis sa mentina dobanda de baza la 17,75%, la prima sedinta de politica monetara a noii conduceri, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Analiştii se aşteptau la o majorare a costului creditului pe fondul inflaţiei ridicate. După anunţul…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a depus luni in parlament un proiect de lege privind combaterea terorismului, in contextul incetarii starii de urgenta, informeaza DPA. Bulent Turan, viceliderul AKP, a precizat ca actul normativ cu 28 de articole…

- Febra alegerilor a pus stapanire sambata pe Istanbul, cel mai mare oras al Turciei, in ultima zi de campanie inaintea scrutinului crucial de duminica, informeaza dpa, care mentioneaza ca in orasul de pe Bosfor au fost organizate mai multe mitinguri ale presedintelui in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan,…

