Stiri pe aceeasi tema

- SUA si Marea Britanie au acuzat serviciul de informatii al armatei ruse (GRU) ca ar fi in spatele unui atac cibernetic de amploare din 2019 impotriva Georgiei, care a afectat mii de site-uri georgiene si a intrerupt emisia televiziunii nationale de la Tbilisi, potrivit AFP si Reuters.

- Prezentatoarea britanica de televiziune Caroline Flack, gasita decedata sambata in apartamentul sau din Londra, a murit prin spanzurare, iar paramedicii nu au reusit sa o resusciteze, potrivit raportului medicului legist, informeaza miercuri Reuters. Sinuciderea la varsta de 40 de ani a fostei prezentatoare…

- Procurorul general din Israel, Avichai Mandelblit, a initiat, marti, actiunea judiciara impotriva premierului in functie, Benjamin Netanyahu, dupa ce acesta a renuntat la initiativa de solicitare a imunitatii parlamentare, relateaza site-ul Ynetnews.com, potrivit MEDIAFAX.Procurorul Avichai…

- Armata americana afirma ca a perturbat "cu succes" propaganda online a gruparii jihadiste Statul Islamic in cursul unei operatiuni de hacking desfasurate din 2016, potrivit documentelor comandamentului american pentru atac si aparare informatica (Cybercom), facute publice marti, scrie Agerpres .

- Armata americana afirma ca a perturbat "cu succes" propaganda online a gruparii jihadiste Statul Islamic in cursul unei operatiuni de hacking desfasurate din 2016, potrivit documentelor comandamentului american pentru atac si aparare informatica (Cybercom), facute publice marti. Aceste…

- Iranul a atentionat marti Berlinul, Londra si Parisul impotriva "consecintelor" deciziei lor de a declansa procesul de reglementare a diferendelor prevazut prin acordul international asupra programului nuclear iranian din 2015, informeaza AFP si EFE potrivit Agerpres. "Desigur, daca europenii (...)…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut o intalnire cu ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, in cadrul discuțiilor fiind abordat subiectul transferului de expertiza britanica privind recuperarea produselor infractiunilor si a cadrului legal privind aceasta politica penala, conform MJ, potrivit…

- Culoarea French Racing Blue revine in oferta Jaguar prin lansarea noului XE Reims Edition. Ediția speciala a lui Jaguar XE este inspirata de victoria obținuta in 1954 de Jaguar D-Type pe circuitul Reims-Geux din nordul Franței. Producatorul anunța ca noul Jaguar XE Reims Edition va fi produs in doar…