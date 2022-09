Emiratul Ras Al Khaimah revine la numărul de vizitatori de dinaintea pandemiei Autoritatea pentru Dezvoltare Turistica a Ras Al Khaimah (RAKTDA) anunța cel mai mare numar de vizitatori de la debutul pandemiei de Covid-19, Emiratul raportand numarul de sosiri in concordanța cu numarul de vizitatori de dinaintea pandemiei, in primele șase luni ale anului 2022. Performanța impresionanta din primul semestru a facut ca Emiratul sa primeasca 521.085 de vizitatori internaționali și naționali in perioada ianuarie - iunie 2022, o creștere totala de 21% fața de primul semestru din 2021 și o revenire la cifrele pre-pandemie din iunie 2019. Oferta imbunatațita de turism… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

