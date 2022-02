Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a cerut ca registrele de vizitatori de la Casa Alba, inclusiv din ziua asaltului asupra Capitoliului, 6 ianuarie 2021, sa fie transmise comisiei parlamentare de ancheta asupra evenimentelor de la acea data, a transmis, azi, Casa Alba, respingand argumentele fostului presedinte…

- Cercetatorii americani estimeaza ca tulburarile de somn ar putea contribui la apariția și evoluția maladiei Alzheimer. In timpul somnului, creierul profita și evacueaza reziduurile acumulate, printre care placile amiloide compuse din proteine beta-amilioide. Aceste depozite formate in jurul neuronilor…

- Poeta, romanciera si traducatoarea Nora Iuga, care a implinit pe 4 ianuarie varsta de 91 de ani, deplange cresterea numarului tinerelor talente care aleg emigrarea si uita sa se mai intoarca acasa, afirmand ca se teme ca, in curand, Ziua Culturii Nationale “isi va pierde continutul”. “Iaca, am apucat…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19. Compania Moderna estimeaza vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul…

- Mary Trump, o nepoata a fostului președinte Donald Trump, care a scris o carte de dezvaluiri despre familia Trump, a platit 7 milioane de dolari pentru un apartament in Manhattan, relateaza Wall Street Journal. Apartamentul se afla la 565 Broome, o cladire de lux din Soho, proiectata de arhitectul…

- Politia olandeza a arestat duminica 30 de persoane la Amsterdam in timpul unei manifestatii, interzise de autoritati, contra restrictiilor sanitare in vigoare in Tarile de Jos, unde un nou lockdown a fost impus in fata raspandirii variantei Omicron, informeaza AFP. Mii de persoane s-au adunat in Museumplein,…

- Revolutionari prezenti la sedinta extraordinara organizata, luni, de Consiliul Judetean (CJ) Timis, pentru a marca 32 de ani de la proclamarea Timisoarei ca "prim oras liber de comunism din Romania", i-au cerut deputatului AUR de Buzau, Nicolae Roman, sa paraseasca sala, dupa ce colegul lor revolutionar,…

- Bradul uriaș impodobit de angajații televiziunii americane Fox News, in fata sediului sau din New York, a fost incendiat. Din primele informații provenite de la polițiștii new yorkezi, un barbat in varsta de 49 de ani ar fi incendiat bradul. Dupa ce a dat foc bradului, a urcat pe structura de metal…