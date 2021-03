Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol a nascut! Ce spune proaspatul tatic Smiley Gina Pistol și Smiley au devenit pentru prima oara parinți astazi, 9 martie! Așteptarea a luat sfarșit, iar in urma cu puțin timp cei doi au putut sa iși stranga in brațe fetița. Cel care a facut primul anunțul pe rețelele de socializare este chiar…

- Irina Deaconescu (23 de ani), logodnica lui Cristi Manea (23), fundaE™ul lui CFR Cluj, aratAƒ impecabil dupAƒ ce a nAƒscut. DovadAƒ stAƒ o fotografie postatAƒ recent de tA¢nAƒra mAƒmica pe contul personal de Instagram. +1 FOTO Manea E™i Irina au devenit pAƒrinE›i A®n octombrie 2020. Cei doi au postat…

- Cruz Beckham, al treilea fiu al lui David Beckham și-a pus internetul in cap cu o postare pe Instagram. El a scris ca scoate la vanzare un hanorac primit cadou de la designerul Kim Jones. 150.000 de dolari cerea pe haina Cruz Beckham, in condițiile in care este vorba despre un articol din ediția limitata...…

- Adelina Pestrițu, parada modei in Maldive. Cum s-a pozat! Adelina Pestrițu a fugit de frigul din Romania și se delecteaza in aceasta perioada cu peisajele exotice din Maldive. Nu a plecat singura, ci alaturi de soțul ei, Virgil Șteblea, dar și de micuța Zeny. Vezi aceasta postare pe Instagram O…

- Maria Sharapova și-a gasit alesul! A spus DA și se pregatește de nunta! Maria Sharapova a anunțat recent logodna cu dealerul de arta Alexander Gilkes. Acesta din urma este fostul soț al lui Mishei Nonoo, cea mai buna prietena a lui Megha Markle. Maria Sharapova a postat pe Instagram cateva fotografii…