Emily in Paris revine cu sezonul 2. Când va fi lansat. Vezi primele imagini! Sezonul 2 al simpaticului serial de la Netflix „Emily in Paris”, care exploreaza viața unei tinere americance la Paris, va fi lansat anul acesta. Joi au fost prezentate primele imagini din noul sezon, iar mai multe informatii vor fi divulgate sambata, in evenimentul global „Tudum”. In noul sezon, care are... The post Emily in Paris revine cu sezonul 2. Cand va fi lansat. Vezi primele imagini! appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un tanar din lumea buna a Capitalei a spus ”pa” burlaciei. Vorbim despre Andrei Sota care recent s-a casatorit la Paris, in orașul iubirii și al romantismului. Iar noi, așa cum era de așteptat, avem primele imagini de la fericitul eveniment, cand fiul Danei Sota și patroana unei agenții de turism…

- Lily Collins, vedeta serialului „Emily in Paris”, s-a casatorit dupa doi ani de relație cu regizorul Charlie McDowell. Ceremonia a avut loc in aer liber, la izvoarele termale din Dunton, Colorado. Lily Collins, in varsta de 28 de ani, s-a casatorit cu Charlie McDowell, barbatul cu care avea o relație…

- Bravo, ai stil! Celebrities vine cu o noua provocare pentru cele mai stilate vedete. Fanii show-ului de moda au primit deja primele imagini din cadrul competiției cu cateva dintre ținutele de inceput ale celebritaților. Anda Adam a surprins pe toata lumea cu vestimentația aleasa. Bravo, ai stil! Celebrities…

- Netflix a lansat trailerul oficial pentru "Schumacher", portretul sportivului care a obtinut titlul mondial la Formula 1 de sapte ori, Michael Schumacher, informeaza News.ro. Acest documentar va fi lansat la nivel global pe Netflix pe 15 septembrie. Acum 30 de ani, Michael Schumacher…

- Sergio Ramos și Leo Messi, vedetele lui PSG, s-au pregatit azi impreuna la sala și s-au imbrațișat cand s-au vazut pentru prima data la noua echipa Cotidianul AS scrie ca Ramos i-a oferit lui Messi posibilitatea de a sta la el acasa, in Paris, in loc de a se caza la hotel, pentru ca Leo nu a avut inca…

- Lionel Messi, cu sotia si de cei trei baieti ai sai, au sosit la Paris, iar fanii lui PSG l-au asteptat pe star pe aeroportul "Le Bourget". Argentinianul i-a salutat pe acestia, iar presa din Hexagon a scos in evidenta si tricoul pe care il purta fostul decar al Barcelonei. "Ici c'este Paris" a fost…

- Rapid a prezentat cele trei randuri de echipamente cu care va ataca sezonul 2021/2022. Odata cu promovarea in Liga 1, schimbari importante au fost puse la cale de catre echipa din Giulești. Rapid a facut o campanie agresiva de transferuri, cu 7 mutari impresionante, și așteapta sa se mute pe noul stadion…