Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Argentinei, Emiliano Martinez, a vandut la licitatie manusile din finala Cupei Mondiale, unde argentinienii s-au impus in fata Frantei. Manusile, cu autograful lui Martinez, au fost vandute cu 42.000 de euro, iar aceasta suma va fi donata sectiei de oncologie pediatrica a unui spital din Buenos…

- Emiliano Martinez, portarul selectionatei Argentinei, si-a vandut manusile cu care a aparat in finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, pentru a-i ajuta pe copiii bolnavi de cancer, informeaza presa sud-americana."Dibu" Martinez a facut minuni in poarta Argentinei, avand o contributie decisiva…

- Premierul Taiwanului, Chen Chien-jen, a anunțat ca guvernul le va oferi turiștilor care aleg sa viziteze aceasta țara 165 de dolari, relateaza CNN.Guvernul și-a propus sa atraga șase milioane de turiști in 2023, sa dubleze aceasta cifra in 2024 și sa ținteasca 10 milioane de vizitatori pana…

- Un judecator din Columbia a starnit controverse dupa ce a anunțat ca a folosit softul de inteligența artificiala ChatGPT pentru a da un verdict in cazul unui copil diagnosticat cu autism.”Acest lucru deschide perspective imense, astazi poate fi ChatGPT, insa in trei luni ar putea fi orice…

- Andreea Esca este una dintre cele mai populare femei din Romania, fiind o prezența constanta in topul vedetelor de televiziune cu cei mai mulți fani.Andreea este și una dintre cele mai bine platite vedete tv, salariul sau fiind platit cu generozitate de Pro TV, iar pe langa asta, Esca mai…

- Judecatorii brașoveni intarzie sa dea sentința in cazul medicului chirurg Sorin Baloș prins in flagrant cand primea mita de la rudele unui pacient.Banii a fost promiși pentru ca doctorul sa faca o operatie intr-un un spital de stat.Sorin Baloș a fost trimis in judecata de procurori…

- Brazilia și Argentina - cele mai mari doua economii din America de Sud - dezvolta un plan pentru a crea o moneda comuna numita Sur (literalmente - „Sud”). Daca alte țari din regiune i se alatura, va insemna apariția celui de-al doilea cel mai mare bloc valutar din lume, dupa Zona Euro.Acest…

- Suporterii argentinieni, plini de emoție, au pornit din Buenos Aires spre Qatar pentru a-și susține echipa naționala la finala Cupei Mondiale. Imbracați in tricoul Argentinei, fanii emoționați s-au inregistrat la compania aeriana pentru a se asigura ca echipa lor va caștiga a treia Cupa Mondiala. Pensionara…