Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a trecut prin momente de panica in urma cu doua zile, atunci cand a fost amenințata de trei barbați. Celebra blondina a ajuns sa se teama pentru viața ei, dupa ce un individ i-a spus ca va intra peste ea și fiica ei, Sofia, in casa, motiv pentru care a mers de urgența la Secția 7 de…

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu au ajuns din nou in fața judecatorilor in procesul de divorț și custodie a celor doi copii. De data aceasta, au fost audiați doar martorii Claudiei Patrașcanu, martora lui Gabi Badalau, menajera lui, fiind in carantina. „Nu s-a decis nimic, s-a amanat. Voia sa faca…

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand Olguța Berbec va da naștere celui de-al copilea copil al sau! Celebra cantareața de muzica populara a dezvaluit la Antena Stars cum se va numi fetița pe care o poarta in pantece și care urmeaza sa vina pe lume din moment in moment!

- Olguța Berbec este in culmea fericirii! Pe frumoasa interpreta de muzica populara o mai desparte puțin timp pana ce-și va putea ține bebelușul in brațe, fiind insarcinata pentru a doua oara. Celebra artista și-a emoționat fanii peste masura, impartașindu-le de curand mai multe imagini cu burtica de…

- Anul 2020 a venit un noi realizari pentru Carmen Radulescu! Artista a anunșat in direct la Showbiz Report, de la Antena Stars ca este studenta la Facultatea de Arte, secția Actorie. In ciuda varstei de 56 de ani, cantareața a facut marele pas.

- Intr-un an plin de vești proaste, ea vine și face cel mai frumos anunț! Doamnelor și domnilor, Laura Micovschi, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, este insarcinata! Informații exclusive! Bucurie mare in familia Antena Stars/ Spynews.ro!

- Cu siguranța v-o mai aduceți aminte pe Nicola! Cantareața era foarte in voga la inceputul anilor 2000, insa acum pune pe primul loc viața de familie. La 52 de ani este o bunica fericita, dar arata surprinzator de bine. Cu ocazia zilei sale de naștere, artista a dezvaluit, la Antena Stars, ce face pentru…

- Celebra cantareata americana Tina Turner implineste astazi 81 de ani.Tina Turner, pe numele ei real Anna Mae Bullock, s a nascut la data de 26 noiembrie 1939, in Nutbush, Tennessee, SUA. Este o cantareata, actrita, scriitoare si compozitoare pop rock americana, castigatoare a opt premii Grammy.Tina…