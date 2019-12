O fetița careia sportul i-a raspuns cu generozitate, rasplatindu-i efortul cu medalii de campioana naționala, se afla acum intr-o situație cumplita. Emilia-Maria Ghilezan, in varsta de 12 ani, din Arad, a suferit un accident in urma caruia medicii au fost nevoiți sa-i amputeze gamba piciorului drept. Pentru a putea pași din nou, mica sportiva are nevoie de 15.000 de euro, bani pentru proteza și recuperare.Se lasase seara cand Emilia a ieșit din sala de handbal, de la antrenament. Pașii o purtau catre casa, pe drumul obișnuit, urmat de atatea și atatea ori. Gandul ii zbura la ziua in care visul…