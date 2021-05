Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Clujului, Emil Boc, anunța deschis faptul ca il va susține pe Florin Cițu pentru șefia PNL, la Congresul din toamna. Boc arata ca are incredere in Cițu și are incredere ca acesta va lua decizia de a intra in cursa. „Evident, opțiunea mea va fi manifesta in momentul in care se vor…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, luni, ca Ludovic Orban va avea cu siguranta un contracandidat ‘foarte puternic’ pentru sefia partidului, printre nominalizații europarlamentarului PNL numarandu-se premierul Florin Citu, Emil Boc, Ilie Bolojan, Dan Motreanu si Robert Sighiartau. “Il…

- Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, președintele Asociației Municipiilor din Romania, a anunțat ca va susține in comisia naționala, care stabilește masurile de relaxare a pandemiei COVID, condiționarea participarii la festivaluri, de vaccinare. ”Eu merg pe ideea mea și voi susține sa anunțam treptat…

- Vicepremierul Dan Barna a precizat, vineri, ca l-a informat pe premierul Florin Cițu despre posibile inadvertențe in modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19. „Ca urmare a solicitarii transmise public de premierul Florin Cițu fac urmatoarele precizari: Am fost informat ieri, 15 aprilie,…

- Rareș Bogdan i-a indemnat pe liderii PNL sa fie calmi și sa nu reacționeaze, dupa declarațiile lui Vlad Voiculescu, care a fost demis de premierul Florin Cițu. “Interesul national este sa aducem bani europeni, sa ii implementam si sa facem reformele intarziate 30 de ani. Daca nu vom intelege rapid acest…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș a avut prima reacție dupa demiterea ministrului sau, Vlad Voiculescu. Intr-o postare pe Facebook, fostul premier susține ca Florin Cițu nu a reușit sa ii dea o explicație coerenta despre motivul revocarii lui Voiculescu. Cioloș susține ca a vorbit la telefon cu Florin Cițu,…

- Raluca Turcan apare fara masca de protecție intr-o postare din 22 martie a unei echipe de voluntari cu care a avut o acțiune la un camin de batrani din Sibiu. Jurnaliștilor de la Libertatea, care au descoperit fotografia, ministrul Muncii susține ca fotografia nu este din timpul pandemiei: „Este foarte…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, care a condus protestul anti-restricții de sambata, din Capitala, a fost amendata, a declarat, luni, premierul Florin Cițu. El susține ca nu are nimic impotriva protestelor, dar oamenii trebuie sa respecte regulile impuse de pandemie. Prim-ministrul susține ca exista, din pacate,…