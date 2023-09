Emil Boc avertizează Guvernul în privința facilităților pentru IT-iști Primarul municipiului Cluj-Napoca susține ca decizia Guvernului de a elimina facilitațile pentru IT-iști, obligandu-i sa plateasca impozit pe venit pentru lefurile de peste 10.000 de lei brut, este o greșeala. „Nu sunt mulțumit de conținutul actului in ceea ce privește eliminarea facilitaților pentru IT. Este o greșeala, chiar daca s-a indulcit documentul și este un plafon pana la care nu se elimina aceste facilitați. Capacitatea acestui sector de a genera valoare adaugata pentru Romania nu ar trebui sa fie afectata”, a spus Emil Boc in cadrul unei emisiuni al postului de radio Ziua Live, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc avertizeaza Guvernul: Face o greșeala daca elimina facilitațile pentru IT-iști. Vom plati pe termen lungPrimarul municipiului Cluj-Napoca susține ca e o greșeala decizia Guvernului de a nu mai pastra facilitațile pentru IT-iști, faptul ca și aceștia vor plati impozit pe venit pentru lefurile…

- Emil Boc susține ca eliminarea facilitaților fiscale din sectorul IT e o greșeala. Propunerea ar trebui eliminata din pachetul de masuri fiscale cu care a venit Guvernul, spune primarul Clujului. „Nu sunt mulțumit de conținutul actului in ceea ce privește eliminarea facilitaților pentru IT. Este…

- Emil Boc susține ca eliminarea facilitaților fiscale din sectorul IT e o greșeala. Propunerea ar trebui eliminata din pachetul de masuri fiscale cu care a venit Guvernul, spune primarul Clujului. „Nu sunt mulțumit de conținutul actului in ceea ce privește eliminarea facilitaților pentru IT. Este…

- Romania nu mai este demult patria cartofului. Deși suntem in plin sezon de recoltat cartofi, prețul este destul de ridicat pentru luna septembrie – in jur de 4 lei/kg in piețe și magazine, comparativ cu 60 de bani/kg in alți ani pe vremea aceasta. Mai trebuie precizat ca și costurile de producție s-au…

- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, prin Centrul de Cercetare in Tranziție Energetica – EnTReC - (https://entrec.utcluj.ro/), impreuna cu 22 de parteneri din 8 țari europene (Austria, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Spania și Romania) lanseaza proiectul de tip Horizon 2020 - Renewable…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, marti, ca premierul Ungariei, Viktor Orban, va trebui sa-si modifice discursul pentru fi in consonanta cu valorile europene, in conditiile in care, anul viitor, tara vecina va prelua presedintia rotativa a Consiliul Uniunii Europene, potrivit…

- Romania s-a clasat pe locul 14 in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste inmatricularile de autoturisme noi, in primul semestru din 2023, cu un volum de 73.645 de unitati, in crestere cu 25,4% fata de perioada similara a anului anterior, arata statistica Asociatiei Constructorilor de Automobile…

- De departe, vedeta numarul 1 – “accros the nations” – de la summitul NATO de la Vilnius a fost Regep Erdogan. Ce va primi Ucraina? Nu repetați „marele compromis de la București,” avertizeaza un fost oficial. Daca aliații au cumparat timp de inarmare pentru Ucraina, țara pe care o vor primi in NATO altadata,…