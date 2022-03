EMI achiziţionează 70% din Access Systems, o companie belgiană specializată în furnizarea de servicii pentru acces industrial ”EMI, jucator in domeniul solutiilor si serviciilor complete pentru acces industrial, anunta achizitionarea pachetului majoritar de actiuni, 70%, din Access Systems, o companie din Belgia specializata in furnizarea de servicii pentru acces industrial. Investitia in Access Systems face parte din strategia EMI, elaborata impreuna cu Morphosis Capital, de extindere a prezentei companiei la nivel international prin realizarea de tranzactii de tip M&A”, anunta compania. In luna septembrie 2021, EMI a anuntat intrarea in actionariatul companiei a fondului de private equity, Morphosis Capital, care a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

