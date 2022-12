Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plangeri penale pe numele lui Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, referitoare la „excursiile personale” facute in Cuba și alte țari, care n-au avut „nicio consecinta pentru tara”.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plangere penala la DNA impotriva lui Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații. Ungureanu este vicepresedintele Comisiei de sanatate din Camera Deputatilor. Deputatul Ungureanu a precizat ca a depus plangere impotriva ministrului Sanatații intrucat „in ciuda…

- Deputatul USR de Buzau, Emanuel Ungureanu, il ataca intr-o postare pe Facebook pe ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, in legatura cu starea precara in care se afla Clinica de Ginecologie II „Dominic Stanca” din Cluj-Napoca.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat luni ca ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a plecat in vizita in Cuba fara sa fie imputernicit de statul roman sa semneze documente in numele Guvernului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu pregateste mai multe plangeri administrative si penale impotriva ministrului Alexandru Rafila si a unor functionari din Ministerul Sanatatii, in legatura cu vizita in Cuba si cu neadoptarea normelor care sa faca posibila aplicarea legii „Stop nosocomiale!”.. „Fac un apel…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat miercuri, in ședința de plen a Camerei Deputaților, ca ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, este „puturos” și ca in timp ce parlamentarii se afla la munca, demnitarul „o freaca” la un centru spa din Cuba, pe bani publici. „Dle Ciolacu, va spun cu toata…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat miercuri, in ședința de plen a Camerei Deputaților, ca ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, este „puturos” și ca in timp ce parlamentarii se afla la munca, demnitarul „o freaca” la un centru spa din Cuba, pe bani publici. Fii la curent cu…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a transmis o intrebare ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, pe tema acutizarii deficitului de personal medical in unitațile sanitare din județul Suceava. Ioan Balan a aratat ca in ciuda majorarilor salariale operate in ultimii ani pentru personalul medical…