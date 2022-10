EMAA lansează single-ul pe care vei vrea să dansezi În fiecare seară EMAA, artista ce reușește cu fiecare lansare sa demonstreze ca emoția este o resursa inepuizabila pentru ea, lanseaza astazi noul single „In fiecare seara”. „Zburatorul”, „N-aud” sau „Ultima data” sunt cateva dintre piesele ce au reușit sa o prezinte pe EMAA fanilor intr-un mod sincer, puterea cu care transmite emoția fiecarei piese fiind elementul ce o diferențiaza de ceilalți artiști. Noul single – „In fiecare seara” – este despre puterea sentimentului de libertate pe care ți-l ofera iubirea și despre cat de ușor poți sa te lași purtat de stari in sincron alaturi de persoana de langa tine. „Mereu… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VUNK și Holy Molly lanseaza varianta acustica a celui mai nou single al trupei, „Felicitari, ai reușit!”, o versiune sensibila a piesei dulce-amaruie, care transmite un mesaj sarcastic unei persoane care la un moment dat a fost persoana iubita. Vocea lui Holy Molly vine ca o completare fireasca a vocii…

- Producatorul și DJ-ul roman, Alex Parker, colaboreaza cu Francis On My Mind pentru single-ul „Love The Way You Lie”. Producatorul a facut echipa cu Francis On My Mind pentru vocea acestei piese vesele, compuse de Alex Parker, care va fi inclusa pe viitorul EP al artistului. Alex Parker este un DJ, producator…

- In Belarus, școlarii ar putea sa fie mobilizați pentru recoltarea cartofilor sau a merelor, a lasat sa se ințeleaga presedintele Aleksandr Lukasenko, care considera ca va fi un “bun antrenament fizic” pentru ei si o “multumire” pentru parintii lor, noteaza AFP. Principal aliat al presedintelui rus Vladimir…

- Erika Isac și Theo Rose, doua dintre cele mai fresh artiste ale momentului, colaboreaza pentru single-ul „Sugar”. Dupa un an plin pentru ambele artiste ce a presupus multe proiecte și un volum mare de lansari muzicale, cele doua artiste s-au sincronizat pentru una dintre cele mai delicioase colaborari…

- Include un nou single, “Less I Know”, alaturi de Quinn XCII In cele din urma, duoul suedez de artiști/producatori multi-platina NOTD iși prezinta EP-ul de debut așteptat cu nerabdare, NOTED…. Ei sarbatoresc sosirea proiectului cu noul single „Less I Know” [feat. QUINN XCII]. Piesa se bazeaza pe sintetizatoare…

- Vocea inimii este imprevizibila. In momentul in care intentia inceteaza, intervine tacerea. Dupa ce a lansat single-ul „Am vrut sa te sun”, Ioana Ignat revine cu o piesa care ar putea fi o completare fireasca, denumita „Tacerea”. Melodia „Tacerea” este compusa de catre Ioana Ignat si va fi inclusa pe…

- Dupa ce ne-a purtat intr-o „Vacanța in inima ta”, Edward Sanda lanseaza alaturi de Vijay un single fresh, cu o poveste efervescenta. „Ia-ți rochia aia roșie/ Care mi-a luat mințile/ De corpul tau m-ai facut dependent/ Tot ce gandesc acum este indecent” sunt „gandurile” pe care Edward Sanda le pune in…

- Menținand un impuls de neoprit in acest an, cantareața, compozitoarea și multi-instrumentista, Claire Rosinkranz, in varsta de 18 ani, din sudul Californiei, ofera o noua melodie intitulata „123″. Piesa apare dupa imnul ei pop punkizat „i’m too pretty for this”. Acesta din urma a strans deja peste 1,2…