Stiri pe aceeasi tema

- Andia lanseza oficial piesa cu un puternic mesaj de dragoste, „Sfarșitul lumii”, piesa devenita virala dupa live session-ul de la Virgin Radio Romania care a acumulat in doar 3 saptamani aproape 5 milioane de vizualizari pe YouTube. Doi ani mai tarziu de la lansarea pe piața muzicala romaneasca și patru…

- OneRepublic, trupa nominalizata la premiile GRAMMY®, a lansat o noua melodie – „Sunshine”. Piesa apare in lungmetrajul Clifford the Big Red Dog, care descrie dragostea unei fete pentru un cațeluș pe nume Clifford, iubire sa imensa facandu-l pe caine sa creasca la o dimensiune enorma. Recent, OneRepublic…

- Olivia Addams revine cu un nou single dupa hit-urile “Are we there”, “Dumb” și “Stranger”. Piesa “Chameleon” vorbește despre o lume colorata destinata celor ce iși traiesc viața dupa propriile reguli. Cei mai norocoși dintre noi traiesc dupa cum iși doresc, in propria bula, fara a ține cont de parerile…

- La o luna distanța de la lansarea colaborarii alaturi de Jah Khalib, Irina Rimes lanseaza varianta in limba romana a piesei ”Navsegda”, cu Grasu XXL. ”Pentru totdeauna” este o piesa cu un mesaj puternic in care iubirea devine doar o amintire a unui trecut frumos, unde versurile te vor purta prin toate…

- Dupa ce JUNO a atins un succes memorabil prin colaborarea cu JO pentru piesa „Ma mai ia”, artistul lanseaza impreuna cu Raluka la HIT-ul toamnei, „Doua inimi”. Prin aceasta colaborare, artiștii atrag atenția catre partea nevazuta din relații despre care nu vorbește nimeni. Piesa prezinta o poveste de…

- Subcarpați a lansat in aceasta dimineața o piesa in colaborare cu corul Rusalka in memoria lui Ivan Patzaichin. La inceputul anului, artiștii au fost prezenți la Mila 23, locul in care multiplul campion olimpic s-a nascut, pentru a promova locul și valoarea artistica a zonei. Subcarpați este una dintre…

- La Virgin Radio avem foarte multe cartușe cu intrebari. Pe primul l-am descarcat pe NOSFE și a ieșit un interviu foarte fresh. Așa ca urmatoarea victima pusa la zidul intrebarilor fulger este Amuly. Lanseaza piesa dupa piesa și fiecare devine hit, este prezent in mai toate topurile și bate țara in lung…

- Celebrul rapper Lil Nas X a anunțat pe Twitter ca urmeaza sa lanseze primul sau album intitulat „Montero” pe 17 septembrie. Cel mai probabil, albumul va conține atat piesa „Montero (Call Me By Your Name)” dar și „Industry Baby”. In postarea de pe Twitter, artistul a postat și un clip de promovare iar…