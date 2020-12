Pentru ca vaccinul anti-coronavirus sa ajunga la europeni, acesta trebuie sa primeasca mai intai avizul de la Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA). EMA anunța ca pana pe 29 decembrie se va lua o decizie in ceea ce privește autorizarea comercializarii vaccinului produs de BioNTech și Pfizer. „Daca informatiile prezentate sunt suficient de solide pentru a trage o concluzie in ce priveste calitatea, siguranta si eficacitatea vaccinului, EMA isi va finaliza evaluarea in cadrul unei reuniuni extraordinare prevazute sa aiba loc cel mai tarziu pe 29 decembrie”, a afirmat intr-un comunicat agentia…