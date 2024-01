EM Prime Construct asfaltează 6 km din localitatea Ciobanu cu 7,8 milioane de lei In data de 8 ianuarie 2024, EM Prime Construct SRL, companie deținuta de Emil Radulescu, cunoscut sub numele de „regele asfaltului,” a obținut un contract in valoare de 7,8 milioane de lei, fara TVA, pentru modernizarea drumurilor din comuna Ciobanu, județul Constanța. Proiectul vizeaza asfaltarea a 7 km de drumuri, conform ridicarilor topografice, cu o lungime totala de 6.388,04 metri. Primaria comunei Ciobanu a atribuit acest contract in urma unei proceduri de licitație simplificata, demarata pe 26 ianuarie 2023, și in ciuda numeroaselor contestații depuse la Consiliul Național de Soluționare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La finalul anului trecut, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr.2846 C10 2892 din 04.12.2023 la contestatia nr. 11 12.10.2023 depusa de Newbuilding Cons SRL cu sediul social in Constanta, reprezentata legal de administrator Georgian Barbu.Contestatia a vizat rezultatul…

- MIS Grup a reușit sa blocheze una dintre cele mai importante și banoase licitații din sistemul energetic romanesc cu o contestație, in care reclama imposibilitatea ajustarii prețurilor pe parcursul derularii contractului. Potrivit Profit.ro, una dintre cele mai importante și banoase licitații din sistemul…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr.16 C5 3403 din 04.01.2024 la contestatia inaintata de Synotech Global Services Romania SRL privind rezultatul evaluarii propunerilor tehnice si financiare, emise de Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta,…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis contestatia formulata de SC Kokkai Comimpex SRL, impotriva rezultatului procedurii de atribuire, emise de Primaria Topraisar, in calitate de autoritate contractanta, in cadrul procedurii simplificate, organizata in vederea atribuirii contractului…

- Mai exact, contractele de tratare mecano-biologica a deșeurilor din București ar fi alocate ilegal catre firma lui Videanu. In spatele acestor ilegalitați ar sta, insa, și alte nume importante din politica romaneasca. Miza este una clara: un abonament grosolan la banii statului proveniți din contracte…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis contestatia formulata de Transguard Security SRL in contradictoriu cu Directia de Sanatate Publica a judetului Constanta si a dispus anularea deciziei de desemnare castigatoare a ofertei Security Guard Group SRL, anularea raportului procedurii…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr. 2496 C9 2672 la contestatia depusa de Elbi Energy Projects SRL privind procedura simplificata organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect "Executie lucrari, montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale…

- Dupa ce a fost scos din ecuația transportului din Cluj, fostul consilier județean Alin Popovici a primit un ciolan generos de la Consiliul Județean Bistrița Nasaud. Societatea Autotrust Corporation SRL (membra a brandului ALIS) s-a infiltrat printre mai multe societați de transport carora le-a fost…