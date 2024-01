Stiri pe aceeasi tema

- Legenda rock’n’roll Elvis Presley va reveni pe scena la sfarsitul anului 2024, la Londra, sub forma unei holograme, intr-un spectacol imersiv creat cu ajutorul inteligentei artificiale, au anuntat joi creatorii sai, informeaza AFP. In „Elvis Evolution”, „Regele” va interpreta pe scena cele mai mari…

- Lidia Buble și Horațiu Nicolau formeaza un cuplu discret de mai bine de un an, iar momentan nu au planuri de casatorie. Cantareața vrea sa se concentreze in acest an mai mult pe cariera sa. Intre Lidia Buble și Horațiu Nicolau exista o diferența de varsta de 32 de ani, insa acest aspect nu a fost niciodata…

- Fanii lui Elvis Presley, care nu si-au vazut eroul in viata, vor putea sa il vada pe regele rock'n'roll-ului pe scena la sfarsitul acestui an, prin intermediul realitatii virtuale. "Elvis Evolution" va folosi inteligenta artificiala si proiectia holografica, realitatea augmentata si teatrul live pentru…

- Dan Balan se confrunta acum cu acuzații serioase din partea utilizatorilor de internet. Dupa un recent concert la Chișinau, mai multe persoane din mediul online au ridicat suspiciuni ca artistul ar fi fost sub influența bauturilor alcoolice in timp ce se afla pe scena. Cum a aparut pe scena? Cum s-a…

- Joao Felix, 24 de ani, pus la zid de suporterii lui Atletico Madrid, care i-au reproșat dur modul cum a sarbatorit golul de duminica, gol ce i-a oferit Barcelonei victoria in fața lui Atletico, 1-0. „Daca ai vrut sa ne insulți, nu ai reușit. Nu ofensezi pe cine vrei, ci pe cine poți", i-au transmis…

- A facut schimbari majore in viața sa, iar rezultatele sunt imposibil de trecut cu vederea. Afla cine este cantareața de muzica populara care face furori cu felul in care arata. A slabit spectaculos, se simte excelent și nu ezita sa iși etaleze in mediul online trupul ca tras prin inel, insa nu toți…

- Bucovina este renumita nu doar pentru frumusețea locurilor, atracțiile turistice și ospitalitate, ci și prin valoroasa resursa umana, dintre care numeroase nume se remarca in domeniul muzicii.Una dintre tinerele valori ale muzicii populare din Bucovina este și Ioana Penciuc, o fata de numai 16 ani,…

- Viața de artist nu e deloc ușoara! Ai parte de momente frumoase, dar și mai puțin frumoase, mai ales atunci cand trebuie sa fugi de la un concert la altul sau trebuie sa-ți onorezi evenimentul cine știe in ce condiții. Exista și peripeții de fiecare data, iar o artista de la noi ne-a povestit prin ce…