Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 – 26 mai a.c., Ministerul Antreprenoriatului și Turismului participa la intalnirea generala a ETC (European Travel Commission), structura asociativa ce reunește Organizațiile Naționale de Turism ale țarilor Europene, cu scopul de a susține dezvoltarea durabila a Europei ca destinație…

- Majoritatea directorilor executivi dintr-un grup influent de intreprinderi europene au declarat ca intenționeaza sa iși sporeasca prezența in America de Nord, pe fondul ingrijorarilor tot mai mari legate de pierderea competitivitații Europei. Aproximativ 57% dintre șefii de companii ale multinaționalelor…

- Expoziția China-ECE reprezinta una din cele mai insemnate platforme de cooperare pragmatica intre China și țarile central-est-europene. La cea de-a 3-a ediție a Expoziției China-ECE, inaugurata marți la Ningbo, participa aproape 3.000 de firme, cifra in creștere cu 30% fața de ediția precedenta, peste…

- Șahtior Soligorsk, campioana Belarusului din sezonul trecut, a fost deposedata de titlul de campioana in țara ex-sovietica, fiind acuzata de trucare de meciuri și oferirea de bani, in mod ilegal, altor echipe din liga. Federația de Fotbal din Belarus a anunțat ca, pe langa retragerea titlului de campioana,…

- Consecințele razboiului provocat de Rusia in Ucraina s-au multiplicat, iar la nivel global este vizibila tendința de fragmentare și reașezare geopolitica, spune Klaus Iohannis, in mesajul transmis de Ziua Europei. Președintele face apel la unitate și solidaritate și transmite ca Europa globala este…

- Pare tot mai verosimila versiunea ca SUA au pedepsit Europa cu razboiul din Ucraina. Totodata, ar trebui reținut ca fara sprijinul american din WWII și evoluțiile postbelice ale Europei nu exista minime garanții ca lucrurile ar fi fost rezonabile. Fara sprijinul USA Europa este expusa masiv unor conflicte…

- Doua dintre cele mai importante campionate ale Europei, Premier League și La Liga, programeaza la mijlocul acestei saptamani etape intermediare, iar oferta este una extrem de atractiva in Betano. Aston Villa trage pentru un loc in cupele europene, iar Leeds și Leicester lupta in meci direct pentru evitarea…

- Performanța n-a fost atinsa niciodata de echipele peninsulare. Inter și Milan se lupta in Liga Campionilor, Juventus și Roma in Europa League și Fiorentina in Conference League. „Fotbalul italian s-a intors in elita Europei și ridica iarași vocea. Avem cinci echipe in semifinalele celor trei competiții…