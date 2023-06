Romania a scos un egal nesperat in Elveția, scor 2-2, in cel mai greu duel al grupei preliminare pentru Euro 2024. Valentin Mihaila a marcat o „dubla” in minutele 90 și 92. și astfel a produs „minunea de la Lucerna“! Startul meciului a fost unul umilitor pentru naționala noastra! Nu doar ca am calcat in terenul advers doar cand a inceput jocul, dar Romania nu a aparut ca are fotbaliști in primele 10 minute, ci doar o adunatura de copii din curtea școlii. In orice moment parea ca poate sa pice golul, pentru ca elvețienii au tot construit fara teama, fara niciun fel de emoție ca poate aparea vreo…