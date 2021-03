Elveția pregătește un referendum privind interzicerea burqa O campanie a Partidului Popular Elvețian de extrema dreapta (SVP) promoveaza interdicția de a se acoperi fața in public, propunere ce va fi votata duminica, in cadrul unui referendum național obligatoriu. Sondajele de opinie sugereaza ca majoritatea elvețienilor vor susține propunerea, iar interdicția va deveni lege. „In Elveția, tradiția noastra este sa-ți arați fața. Acesta este un semn al libertaților noastre de baza ”, a declarat Walter Wobmann, parlamentar din partea SVP și președinte al comitetului pentru referendum, potrivit Reuters. Wobmann a mai spus ca votul nu este impotriva islamului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

