- Un barbat din București este al treilea cel mai in varsta barbat din lume. Drept urmare, a intrat in Guiness Book of Records. Este vorba despre Dumitru Comanescu, care are 111 ani și 3 luni și a fost inginer agronom.Totodata, Dumitru Comanescu este și al 75-lea cel mai varstnic barbat al tuturor timpurilor.…

- Economia din Hong Kong s-a contractat in 2019, pentru prima data de la criza financiara globala, arata datele guvernamentale, pe fondul manifestatiilor menite sa denunte regresul libertatilor si ingerinta tot mai mare a Beijingului in problemele regiunii semiautonome, dar si al efectelor razboiului…

- Dominic Thiem il va infrunta pe Alexander Zverev, vineri, in ultima semifinala a tablourilor de simplu la Australian Open, dupa o victorie in patru seturi in sferturi in fata liderului mondial, Rafael Nadal: 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(6). Ibericul rateaza si in 2020 sansa unui al doilea titlu la Melbourne,…

- Romanca Simona Halep a urcat un loc fata de saptamana trecuta si se afla pe locul al patrulea in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni. Dupa o saptamana petrecuta pe locul patru, Halep a facut din nou rocada cu japoneza Naomi Osaka, diferenta dintre…

- Tarile membre UE cu cel mai mare deficit de cont curent în trimestrul al treilea al anului trecut au fost Marea Britanie (23,9 miliarde euro), Franta (4,1 miliarde euro) si România (3,6 miliarde euro), potrivit datelor publicate luni de Eurostat și citate de Agerpres. Conform acestor date,…

- AMBITIOS… Cristian Spridon, un zootehnist scolit in Elvetia, care a demonstrat ca se poate face agricultura si in zonele defavorizate, vrea acum sa se implice mai mult ca oricand in administratia locala, din comuna Pogana. A incercat si acum patru ani sa fie primar, dar o culoare politica “purpurie”…

- Pentru prima data in anul 2019 (perioada ianuarie-noiembrie), Prime TV, postul de televiziune al ex-liderului democrat Vlad Plahotniuc, a cedat poziția de lider in ratingul popularitații radiodifuzorilor. Acesta este depașit de RTR Moldova (locul 1) și postul public Moldova 1 (locul 2), potrivit datelor…