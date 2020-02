Stiri pe aceeasi tema

- Elveția ar putea pune capat, prin referendum, liberei circulatii a cetațenilor europeni. Cum ar afecta relația cu UE Guvernul elvetian i-a indemnat marti pe alegatori sa respinga referendumul prin care Partidul Poporului incearca sa puna capat acordului cu UE in ce priveste libera circulatie a persoanelor,…

- Guvernul elvetian i-a indemnat marti pe alegatori sa respinga referendumul prin care Partidul Poporului (de extrema dreapta) incearca sa puna capat acordului cu Uniunea Europeana in ce priveste libera circulatie a persoanelor, transmite Reuters. Daca masura va fi adoptata la referendumul…

- Guvernul elvetian i-a indemnat marti pe alegatori sa respinga referendumul prin care Partidul Poporului (de extrema dreapta) incearca sa puna capat acordului cu Uniunea Europeana in ce priveste libera circulatie a persoanelor, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Daca masura va fi adoptata…

- Marea Britanie a adoptat duminica o pozitie ferma in perspectiva negocierilor viitoare cu Uniunea Europeana, anuntand ca isi va stabili o agenda proprie si nu va accepta regulile blocului comunitar pentru a evita frictiunile comerciale, transmite Reuters potrivit news.ro.Dupa iesirea oficiala…

- Premierul britanic Boris Johnson se pregateste sa introduca controale vamale si la frontiera depline pentru toate bunurile din UE care intra in Regatul Unit dupa Brexit, intr-o tentativa de a pune presiune pe blocul comunitar in negocierile comerciale, relateaza ziarul The Daily Telegraph, preluat de…

- Imigratia în Elvetia a crescut din nou anul trecut, conform datelor oficiale publicate joi, înaintea unui referendum convocat pentru luna mai asupra încetarii acordului cu Uniunea Europeana privind libertatea de circulatie a fortei de munca, relateaza Reuters. Cifrele au crescut mai…

- Imigratia neta in Elvetia a crescut din nou anul trecut, conform datelor oficiale publicate joi, inaintea unui referendum convocat pentru luna mai asupra incetarii acordului cu UE privind libertatea de circulatie a fortei de munca, relateaza Reuters. Imigratia a contribuit anul trecut cu o crestere…

- Londra ar putea reduce salariul minim pentru imigranți, dupa Brexit, pentru a sprijini ocuparea locurilor de munca Regatul Unit trebuie sa reduca salariul minim pentru imigranti la 25.600 de lire anual, pentru a sprijini ocuparea locurilor de munca dupa Brexit, arata un raport al Comitetului de Consultanta…