- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca orice șansa de negocieri va fi inchisa daca Rusia va organiza referendumuri in zonele ocupate și ca cei care ii vor ajuta sa faca asta vor fi trași la raspundere. "Nu vom ceda nimic din ce este al nostru", a afirmat el. Totodata, secretarul general…

- Construcția centralei hidroelectrice Nant de Drance a durat 14 ani, timp in care 17 kilometri de tuneluri subterane au fost excavate in Alpi. Funcționala de la 1 iulie, „bateria” uriașa alimentata de apa are capacitatea de a stoca și de a genera cantitați mari de energie și ar putea juca un rol important…

- Uniunea Europeana are nevoie de o noua strategie privind razboiul din Ucraina, deoarece sanctiunile impotriva Moscovei nu au functionat, a declarat, sambata, premierul ungar Viktor Orban aflat la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, potrivit Reuters. „Este nevoie de o noua strategie care sa concentreze…

- Bulgaria va expulza 70 de diplomați ruși, a anuntat, marti, premierul bulgar Kiril Petkov. „Bulgaria urmeaza sa expulzeze 70 de diplomati rusi (…) Serviciile noastre i-au identificat drept persoane care lucrau impotriva intereselor noastre”, a declarat Kiril Petkov reporterilor. Acesta este cel mai…

- Oase fosilizate descoperite pe un mal stancos al Insulei Wight din Anglia reprezinta ramasitele unui dinozaur carnivor care ar putea fi cel mai mare descoperit pana acum in Europa, inrudit cu cea mai mare specie de dinozauri carnivori cunoscuta pana in prezent, informeaza Reuters. Fii la curent…