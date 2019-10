Stiri pe aceeasi tema

- In cartea sa autobiografica, Elton John povestește ca Richard Gere și Sylvester Stallone au fost foarte aproape sa se ia la bataie in casa lui din cauza prințesei Diana. Cantarețul britanic scrie ca ”In timp ce lucram la The Lion King, Jeffrey Katzenberg, șeful Disney, a venit in Anglia. David Furnish…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat printr-un mesaj publicat pe Twitter ca a anulat acordul de pace cu talibanii, potrivit NEWS.ro.Trump a scris ca trebuia sa se intalneasca duminica cu presedintele afgan Ashraf Ghani si cu un lider al talibanilor, scrie BBC, insa a anulat intalnirea…

- Doi turiști spanioli au fost raniți, luni, dupa ce o bomba din Primul Razboi Mondial le-a explodat in fața, atunci cand unul dintre ei a incercat sa sape dupa ea intr-un ghețar. Eloi Palau, in varsta de 21 de ani, campioana de proba la ciclism junior, a vazut o bucata de metal prinsa in ghețarul Presena…

- Emmanuel Macron a spus despre omologul sau brazilian, Jair Bolsonarol, ca a fost ”nepoliticos” dupa ce a facut un comentariu rautacios la adresa lui Brigitte Macron. Președintele francez a insistat ca in cadrul summitului G7 din weekend sa se discute problema incendiilor care distrug padurea amazoniana.…

- Artista rap americana Cardi B și-a anulat un concert pe care trebuia sa il susțina in Indianapolis, estul SUA, din motive de securitate, potrivit MEDIAFAX.Concertul trebuia sa aiba loc marți seara, insa artista a anunțat pe contul sau de pe rețeaua de micro-blogging Twitter ca il anuleaza.…

- Contul de Twitter al actritei americane Jessica Alba a fost piratat de hackeri sambata si inundat cu mesaje sexiste, homofobe si rasiste pe diverse teme, de la Germania nazista la felul in care arata vedeta cand se trezeste dimineata, a anuntat duminica tabloidul britanic Daily Mail. Pana…