Stiri pe aceeasi tema

- Elton John a anuntat ca are Covid-19, context in care a anulat doua concerte din Dallas, din cadrul turneului sau mondial de adio. Elton John, in virsta de 74 de ani, a facut anunțul pe Instagram. El a adaugat ca este vaccinat cu schema completa, ca și-a facut și doza booster și ca are simptome ușoare,…

- Starul muzicii pop Elton John a anuntat marti pe contul sau de Instagram ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si, prin urmare, nevoit sa anuleze doua concerte programate la Dallas, in sudul Statelor Unite, , informeaza AFP. Elton John s-a infectat cu noul coronavirus. Vedeta a fost nevoita sa anuleze…

- Simbol al muzicii pop, Elton John a anuntat marti, pe contul sau de Instagram, ca a fost testat pozitiv la Covid-19 si a anulat doua concerte prevazute la Dallas, in sudul Statelor Unite, in cadrul turneului sau mondial de adio.

- Elton John a anuntat pe pagina sa de Instagram ca are Covid-19, dar are simptome usoare. De asemenea acesta a anulat doua concerte din Dallas, din cadrul turneului sau mondial de adio, noteaza BBC.

- Cantarețul, aflat in mijlocul unui turneu american, a anunțat pe Instagram ca este nevoit sa amane 22 concerte la Dallas, dupa ce a primit rezultatul testelor, potrivit NME. Elton John a precizat ca este vaccinat și cu a 3-a doza, iar simptomele pe care le are sunt ușoare. Artistul a precizat ca, cel…

- Cantarețul, aflat in mijlocul unui turneu american, a anunțat pe Instagram ca este nevoit sa amane 22 concerte la Dallas, dupa ce a primit rezultatul testelor, potrivit NME. Elton John a precizat ca este vaccinat și cu a 3-a doza, iar simptomele pe care le are sunt ușoare. Artistul a precizat ca, cel…

- Simbol al muzicii pop, Elton John a anuntat marti, pe contul sau de Instagram, ca a fost testat pozitiv la Covid-19 si a anulat doua concerte prevazute la Dallas, in sudul Statelor Unite, in cadrul turneului sau mondial de adio, conform news.ro. „Am contractat Covid si trebuie deci sa reprogramez…

- Sir Elton John, 74 de ani, a fost nevoit sa-și amane doua concerte programate in Dallas, Texas (SUA), dupa ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus, informeaza BBC . Muzicianul britanic este complet vaccinat și se confrunta cu simptome ușoare, potrivit unei postari contul oficial de Instagram al…