Elrond devine MultiversX şi lansează trei noi produse pentru Metaverse ”Elrond, startupul care construieste tehnologia blockchain la scara internetului, a anuntat la ca evolueaza si se transforma in . Compania isi extinde astfel viziunea de a construi noua economie a internetului, dincolo de frontierele spatiului fizic si a ce inseamna internetul azi”, transmite compania. MultiversX, fostul Elrond Network, a anuntat si trei noi produse – care vor sta la baza evolutiei viitoare: xFabric, xPortal si xWorlds. xFabric este un modul blockchain independent (sovereign blockchain) care contine aplicatii de baza gata de implementat in cateva minute, complet personalizabile.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

