- Andrew Tate s-a oferit sa il antreneze pe Elon Musk pentru a lupta in cușca și a-l invinge pe Mark Zuckerberg, dupa ce miliardarii au anunțat joi ca se vor bate in cadrul unei confruntari de tip MMA, transmite BusinessInsider. Andrew Tate, fost kickboxer profesionist, trimis in judecata alaturi de fratele…

- Doi dintre cei mai mediatizati miliardari din domeniul tehnologiei din lume – Elon Musk si Mark Zuckerberg – au convenit sa se lupte intr-un meci in cusca, relateaza BBC, preluat de g4media.ro. Musk a postat un mesaj pe platforma sa de socializare Twitter in care a anuntat ca este „dispus sa se bata…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se va intalni cu directorul general al Tesla, Elon Musk, pentru a doua oara in puțin peste o luna, pentru a promova Franța ca posibil loc de amplasare a uneia dintre fabricile producatorului de vehicule electrice, precum și pentru a discuta despre reglementarile…

- Investitorii care propun un proces colectiv l-au acuzat pe directorul general al Tesla, Elon Musk, de „insider trading” și de manipularea criptomonedei Dogecoin, ceea ce i-a costat miliarde de dolari, scrie CNN. Intr-un dosar depus miercuri seara la tribunalul federal din Manhattan, investitorii au…

- Prima lansare a celei mai mari rachete spatiale din lume, Starship, dezvoltata de compania SpaceX pentru a realiza calatorii spre Luna si spre planeta Marte, a avut loc joi de la baza spațiala Starbase din Texas. Nava spațiala a reușit sa se ridice pana pe orbita, dar nu a reușit sa se separe dupa…

- Proprietarul Twitter, Elon Musk, a declarat joi ca utilizatorii platformei de socializare vor putea sa ofere urmaritorilor lor abonamente pentru continutul lor, care va putea include texte si videoclipuri lungi, transmite Reuters, citat de news.ro.Utilizatorii care ofera abonament la continutul lor,…