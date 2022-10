Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatia ucraineana cere o crestere semnificativa a ajutorul militar din Occident, miercuri, la o zi dupa referendumuri de anexare la Rusia a patru regiuni ucrainene, scrutine denuntate amplu de catre comunitatea internationala, relateaza AFP. ”Ucraina indeamna Uniunea Europeana (UE), NATO si G7 sa…

- Aflat la New York pentru a participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite (ONU), președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a facut o serie de declarații tranșante pentru jurnalista Judy Woodruff, de la PBS, privind modul in care ar trebui sa se incheie razboiul din Ucraina și ce ar…

- Pe masura ce razboiul din Ucraina marcheaza 200 de zile, țara a recuperat zone largi din sud și est intr-o contraofensiva mult așteptata, dand o lovitura grea Rusiei. Contraofensiva ucraineana din ultimele zile a facut ca Rusia sa se retraga din trei orașe in care au fost staționați candva soldații…

- Colonelul Artem Bardin Igorevici, comandantul militar al orașului Berdiansk, numit de Rusia, a murit intr-un spital din cauza ranilor pe care le-a suferit in urma unui atac cu bomba in mașina sa de catre ucraineni. O explozie a unui vehicul cu bomba in Ucraina l-a ucis pe unul dintre cei mai importanți…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput cu Crimeea si trebuie sa se incheie cu eliberarea Crimeei. El a ararat ca prezenta ocupantilor rusi in peninsula este o amenintare pentru intreaga Europa si pentru stabilitatea…

- Rusia si Ucraina vor semna, vineri dupa-amiaza, la Istanbul, un acord referitor la exporturile de cereale, a anuntat joi seara presedintia turca. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, precum si reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei vor participa la ceremonia…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata, duminica, in Rusia, relateaza The Guardian. Nu a fost facuta nicio declaratie oficiala cu privire la motivele arestarii ei, dar…

- Un tribunal din Rusia l-a condamnat la 7 ani de detenție pe un parlamentar municipal din Moscova, Aleksei Gorinov, care a impraștiat „informații false despre armata rusa” motivat de „ura politica”, informeaza AFP. Este prima pedeapsa cu inchisoarea pe termen lung pronunțata in temeiul noilor legi care…