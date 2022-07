Potrivit publicației de specialitate Business Insider, miliardarul Elon Musk ar fi devenit tata de gemeni in noiembrie anul trecut, scrie Le Point Elon Musk, patronul companiilor Tesla și SpaceX, este tata de gemeni din noiembrie anul trecut, ajungand la noua copii, potrivit presei de specialitate Business Insider. Potrivit unui articol aparut pe un site specializat, publicat miercuri, 6 iulie, Elon Musk și Shivon Zilis, o canadiana in varsta de 36 de ani, au facut o cerere, in luna aprilie, la un tribunal din Texas pentru a schimba numele celor doi bebeluși. Ei doreau sa aiba numele de familie…