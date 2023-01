Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile sunt cea mai apropiata aproximare a vanzarilor dezvaluite de Tesla. Compania a raportat 405.278 de livrari totale pentru trimestrul respectiv si 1,31 milioane de livrari totale pentru anul 2022. Aceste cifre au reprezentat un record pentru producatorul de automobile condus de Elon Musk si…

- CEO-ul Tesla (TSLA), SpaceX și Twitter are o valoare de 137 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, suficient de bun pentru locul al doilea pe lista celor mai bogați din lume, dupa președintele LVMH (LVMHF), Bernard Arnault . Dar la apogeul sau in noiembrie 2021, averea neta a…

- Unul dintre cei mai infocați susținatori ai companiei Tesla conduse de Elon Musk, investitoarea Cathie Wood, cea supranumita „copacul cu bani” al Wall Street, a inceput sa simta presiuni din cauza declinului istoric al acțiunilor producatorului auto, relateaza Markets Insider.

- Adda, in varsta de 30 de ani, a dezvaluit detalii neștiute despre relația ei cu CRBL. Artista a povestit despre un moment care a avut loc pe vremea cand cei doi au colaborat pe plan muzical. Episodul s-a petrecut atunci cand cei doi au colaborat pentru o piesa. Cantareața in varsta de 30 de ani susține…

- Morgan Stanley, una dintre cele mai mari banci de pe Wall Street, avertizeaza ca prețul acțiunilor Tesla a fost afectat de disputele lui Elon Musk legate de Twitter și ca producatorul de mașini electrice inca este expus la riscuri, relateaza CNBC și Markets Insider.

- Anul 2022 ramane in istorie ca cel mai mare atac al PSD la bunastarea romanilor, scrie pe Facebook, fostul premier Florin Cițu: „PSD nu a mișcat in front cat am fost președinte al PNL”.

- Fondatorul grupului Blackstone, Stephen Schwarzman, care a fost unul dintre principalii contribuitori de pe Wall Street la campania de realegere a lui Donald Trump din 2020, a afirmat ca nu-l va sustine pe Trump in 2024, a relatat miercuri portalul de stiri Axios, preluat de Reuters. Fii la…

- China s-a oferit sa cumpere datoria suverana a El Salvadorului, țara din America Centrala care are probleme financiare majore dupa ce a adoptat bitcoin ca moneda oficiala, relateaza Markets Insider. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…