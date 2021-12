Directorul general al Tesla Inc, Elon Musk, a scris pe Twitter ca anul acesta va plati impozite de peste 11 miliarde de dolari, transmit Reuters și Agerpres.



Saptamâna trecuta, cunoscuta senatoare americana Elizabeth Warren a scris pe Twitter ca Musk ar trebui sa plateasca taxe si sa înceteze &"sa se considere mai presus de toti ceilalti&", dupa ce revista Time l-a desemnat pe acesta &"Personalitatea anului 2021&".





Let’s change the rigged tax code so The Person of the Year will actually pay taxes and stop freef everyone else. https://t.co/jqQxL9Run6

