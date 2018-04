Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul american de automobile electrice Tesla va fi profitabil in trimestrele trei si patru din acest an si va mai trebui sa obtina bani de la investitori, a afirmat vineri directorul general Elon Musk, transmite Reuters.

- Tesla a stabilit ca din noiembrie 2019 sa inceapa productia modelului Y, dupa ce in februarie directorul companiei Elon Musk a declarat in fata analistilor ca are ca obiectiv sa ajunga la o capacitate de productie de 1 milion de modele Y pe an, potrivit Reuters.

- Actiunile companiei producatoare de masini electrice Tesla au crescut la 258 de dolari/actiune, dupa ce firma a anuntat o crestere in primul trimestru a productiei Modelului 3, relateaza BBC. In ultima saptamana, actiunile companiei au scazut pe fondul speculatiilor asupra situatiei financiare…

- O gluma facuta de Elon Musk cu ocazia zilei de 1 aprilie l-ar putea costa scump pe patronul Tesla și SpaceX. Acțiunile companiei Tesla s-au prabușit pe bursa, dupa ce Musk a postat cateva mesaje pe Twitter, de Ziua Pacalelilor.

- Celebrul miliardar de la SpaceX, Elon Musk, a decis sa elimine ambele pagini Facebook ale companiilor sale, dupa un schimb de replici pe Twitter in care a fost provocat de cativa dintre fanii sai.

- ''Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!'', i-a scris pe Twitter un internaut directorului Tesla, Elon Musk. ''Nu am stiut ca avem una. Se aranjeaza!'', a raspuns miliardarul. Paginile de Facebook ale SpaceX si Tesla, care aveau milioane de urmaritori, nu mai sunt accesibile, noteaza Reuters.…

- Actiunile Facebook au inregistrat marti, la debutul tranzactiilor pe Wall Street, o scadere de 5,4%, care se adauga declinului de aproape 7% inregistrat luni, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza Reuters.

- Daimler a anuntat achizitionarea unei participatii de 3,93% la Beijing Electric Vehicle Co, o subsidiara a grupului chinez BAIC, si extinderea cooperarii cu acest grup in domeniul vehiculelor electrice, transmit Xinhua si Reuters, informeaza AGERPRES . “Investitia reprezinta un nou moment important…