Elon Musk, îndemn pentru fani să voteze cu republicanii în alegerile parțiale. Pe cine vrea președinte șeful Twitter Musk susține ca aceștia ar putea folosi controlul Congresului pentru a acționa ca un echilibru impotriva democraților președintelui Joe Biden. Elon Musk, indemn pentru fani sa voteze cu republicanii in alegerile parțiale Cea mai bogata persoana din lume, Musk s-a confruntat cu critici din partea unor grupuri care considera ca poziția sa absolutista fața de libertatea de exprimare va crește dezinformarea pe Twitter. Unii agenți de publicitate și-au retras cheltuielile de pe platforma, Elon Musk dand vina pe criticii ingrijorați de moderarea conținutului. Tweetul sau adresat luni celor peste 110… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

