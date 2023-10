Stiri pe aceeasi tema

- Niciun meci de fotbal organizat de UEFA nu se va juca in Israel „pana la noi ordine“, din motive de securitate legate de conflictul dintre statul evreu si organizatia palestiniana Hamas, a anuntat joi forul fotbalistic european intr-un comunicat, informeaza Agerpres . Aceasta decizie vizeaza si meciul…

- Armata israeliana spune ca asteapta o „decizie politica” inainte de a desfasura o ofensiva terestra in Fasia Gaza, pe care o bombardeaza fara incetare ca represalii la atacul sangeros al Hamas de acum o saptamana, potrivit News.ro.

- Razboiul dintre Israel și Hamas are victime total neașteptate. O pizzerie din Cisiordania afișase un colaj foto cu un supraviețuitor al Holocaustului, care ar fi fost luat ostatic de catre Hamas și dus in Fașia Gaza.Femeia in varsta de 95 de ani, care sufera de demența, a fost capturata de Hamas…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ridicat luni, in cadrul unei intalniri cu Elon Musk, problema antisemitismului online si modului in care X ar putea ”impiedica utilizarea unor roboti – armate de roboti – pentru a-l reproduce si amplifica”. Elon Musk i-a raspuns ca intreprinderea ”se orienteaza…

- Elon Musk și-a luat fiul cu el la discuțiile cu președintele Turciei, Recep Erdogan. Intalnirea inedita a avut inaintea Adunarii Generale ONU, care se desfașoara in aceasta saptamana la New York. Erdogan l-a incurajat pe Musk sa construiasca urmatoarea uzina Tesla in Turcia.

- Lauda publica a lui Putin la adresa lui Musk vine la cateva zile dupa ce antreprenorul din SUA a declarat ca a refuzat anul trecut o cerere ucraineana de a-si activa reteaua de sateliti Starlink in orasul-port Sevastopol din Crimeea, pentru a ajuta un atac asupra flotei Rusiei de acolo, spunand ca se…

- Elon Musk intrerupea accesul Ucrainei la serviciul de comunicații prin satelit Starlink pentru ca se temea de izbucnirea unui razboi nuclear, a anuntat joi postul de televiziune CNN, citand biografia lui Musk scrisa de scriitorul și jurnalistul Walter Isaacson, conform Rador.In 2022, Musk le-a cerut…

- Musk a anuntat, vineri ca una dintre masurile pe care le presupune reforma sa asupra retelei de socializare X, fosta Twitter, prevede eliminarea posibilitații de blocare a conturilor altor utilizatori. Singura excepție se refera la mesajele private, transmite News.ro. In prezent, optiunea de ”blocare”…